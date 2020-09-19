Легенда Динамо потрапив у списки партії УДАР, яку очолює Віталій Кличко. Втім, Шовковський не збирається завершувати співпрацю зі збірною України.

Шевченко неоднозначно відреагував на рішення Шовковського піти у політику

"Олександре Володимировичу, ви покинули збірну?" – запитав один з підписників сторінки екс-голкіпера в Instagram. "Ні! Це ж не депутатство у ВР України", – категорично відповів Шовковський.

Нагадаємо, колишній воротар Динамо вже два роки працює в тренерському штабі Андрія Шевченка. Разом з ним збірна України гарантувала собі вихід у фінальну стадію Євро-2020.

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