"Яким буде малюнок гри? З Люксембургом, Литвою я теж завжди грав першим номером. Коли заходиш на високу позицію, вони автоматом тебе опустять на другий номер. Я вам відповів? От і все. Я теж хочу грати першим номером. Але треба ж грати ефективно. У такому серйозному становищі на що треба грати? На результат, а не для того, щоб комусь сподобатися. Я відповів на це питання?

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Я вже сформував тренерський штаб повністю. Ті, з ким я працював, плюс Олександр Шовковський, 4 людини. Ще одне місце в мене залишилося. Буду думати, час є. Сильно хвилююся, бо на мені величезна відповідальність. На мені, на штабі і на футболістах", – заявив Петраков у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Олександр Шовковський працював асистентом у штабі Андрія Шевченка з 2018 року.

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