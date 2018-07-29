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Шовковський з коханою проїхав 9 країн на мотоциклі – як тепер феєрить головний футбольний байкер країни

13:40 1342 Читать на русском

Колишній голкіпер і капітан київського Динамо Олександр Шовковський не втомлюється вражати натхненним і небанальним відпочинком.

Легенда збірної України разом з друзями та своєю коханою Мариною Кутєповою побував у Північній Європі та ще кількох країнах. Кадри Шовковського з відео на байку вражають.

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"Ось і закінчилася наша подорож. Всі повернулися трохи втомлені, але! І це найголовніше! У повному складі і з переповненими емоціями.

Стартували ми вранці 15-го липня і за цей час пройшли 9 країн і безліч міст. Україна, Польща, Німеччина, Данія, Швеція, Норвегія, знову Швеція, звідки на поромі вирушили в Естонію, пришвартувалися на 10-хвилинну стоянку в порту Фінляндії. Далі була Латвія, Литва, знову Польща і повернулися в Україну.

Немного красоты вам в ленту)))

Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi)

И продолжения этой же красоты!!!)))

Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi)

З моменту старту і до моменту кінцевої зупинки на мотоциклі пройдено 6414,7 км. До загального кілометражу треба додати 12 переправ на поромі.

Побачили нову красу, відчули нові запахи, спробували на смак нові страви, надихнулися неперевершеними краєвидами, наповнилися яскравими емоціями і закріпили дружбу!!! Спасибі всім за прекрасну компанію, Друзі Мої! І до нових подорожей!" – написав СаШо у своїх соцмережах.

Путь домой!!! Последний день пребывания в Норвегии принес нам невероятные ощущения и сказочные эмоции. Благодаря подсказке, мы проехались по Eagle-Road и нашему восторгу просто не было предела. Это восхитительно! Фотографии и видео совершенно не передают те восторженные чувства, которые ты испытываешь глядя на эту красоту природы! Вы знаете, я влюблён! Влюблен!!! в эти края и обязательно ещё раз вернусь сюда, но более подготовленным и на больший временной отрезок, чтобы ещё раз вкусить эти норвежские красоты, насытиться атмосферой блаженства и ощутить эстетический оргазм! А сейчас мы идём на пароме из Стокгольма в Таллин. И ночуем мы сегодня именно на пароме, делясь впечатлениями, ощущениями, эмоциями и планами на будущие. Настроение восхитительное! Чего вам всем и желаю! #александршовковский #aleksandrshovkovskyi #маринакутепова #sashojewelry #crazyhoholsmfc

Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi)

Після яскравої подорожі, що завершилась 27 липня, 43-річний Шовковський з повним правом взявся трохи "порушити режим". Пиво з раками – те, що потрібно для відновлення сил екс-футболіста, адже "після прекрасної мандрівки не можна відмовляти собі в задоволенні".

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Понравилась ли мне северная Европа? С уверенность могу сказать что да! Продолжение Швеция другая, растительность очень похожа на нашу, много сосен и холмов, много лиственных, особенно берёз и очень много кустарников. Летом Швеция золотая, от дорог и до горизонта раскинулись поля зерновых и лугов, уже готовых к сенокосу. Она встретила нас равниной и полями, потом преобразилась в холмы с пастбищами и закончилась скалами порошимы лесом и заливами. Тут много зелёных электростанций. Ветровая энергия почти всегда сочетается с солнечными батареями, а под ними простираются поля злаков. Ни один метр земли не пропадает просто так. Норвегия встретила нас бабочками на границе и желанием снять дождевик. Северное море необыкновенно прозрачно и его запах уносит мысли в чертоги Одина, кажется что если долго смотреть на воду, можно увидеть картинки из прошлого, бесстрашных викингов, Валькирий и даже Тора. Воздух в Норвегии особенный, кристально чистый с ароматами хвои и соли. Хочется дышать полной грудью и наполнять им каждую свою клеточку. Но про Норвегию я расскажу отдельно. Думаю стоит вернуться сюда зимой, посмотреть на ледяную красоту севера, собрать полную картину этих стран и познакомится с местным фольклором, сидя перед камином с чашкой ароматного чая, долгими северными вечерами. #нашепутешествие #путешествие #любовь #счастьевкаждоммгновении #счастьевмелочах #люблютебяжизнь #друзья #маринакутепова #александршовковский #marynakutepova #aleksandrshovkovskyi #север #sasho #sashojewelry #nordland

Допис, поширений Марина Кутепова (@marynakutepova)

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