Шовковський з коханою проїхав 9 країн на мотоциклі – як тепер феєрить головний футбольний байкер країни

Колишній голкіпер і капітан київського Динамо Олександр Шовковський не втомлюється вражати натхненним і небанальним відпочинком.

Легенда збірної України разом з друзями та своєю коханою Мариною Кутєповою побував у Північній Європі та ще кількох країнах. Кадри Шовковського з відео на байку вражають.

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"Ось і закінчилася наша подорож. Всі повернулися трохи втомлені, але! І це найголовніше! У повному складі і з переповненими емоціями.

Стартували ми вранці 15-го липня і за цей час пройшли 9 країн і безліч міст. Україна, Польща, Німеччина, Данія, Швеція, Норвегія, знову Швеція, звідки на поромі вирушили в Естонію, пришвартувалися на 10-хвилинну стоянку в порту Фінляндії. Далі була Латвія, Литва, знову Польща і повернулися в Україну.

Немного красоты вам в ленту))) Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi) 20 Лип 2018 р. о 10:55 PDT

И продолжения этой же красоты!!!))) Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi) 21 Лип 2018 р. о 12:11 PDT

З моменту старту і до моменту кінцевої зупинки на мотоциклі пройдено 6414,7 км. До загального кілометражу треба додати 12 переправ на поромі.

Побачили нову красу, відчули нові запахи, спробували на смак нові страви, надихнулися неперевершеними краєвидами, наповнилися яскравими емоціями і закріпили дружбу!!! Спасибі всім за прекрасну компанію, Друзі Мої! І до нових подорожей!" – написав СаШо у своїх соцмережах.

Після яскравої подорожі, що завершилась 27 липня, 43-річний Шовковський з повним правом взявся трохи "порушити режим". Пиво з раками – те, що потрібно для відновлення сил екс-футболіста, адже "після прекрасної мандрівки не можна відмовляти собі в задоволенні".

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