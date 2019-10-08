Колишній воротар київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський зізнався, що готовий в будь-який момент провести прощальний матч, який обіцяв організувати президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Якби все залежало від мене – давно провів би прощальний матч", – написав Шовковський в інстаграмі, відповідаючи на коментар одного з підписників.

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Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс заявляв, що готовий організувати прощальний матч для Олександра Шовковського, Олега Гусєва та інших легендарних гравців Динамо.

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