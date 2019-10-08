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Шовковський: Якби все залежало від мене – давно провів би прощальний матч

14:50 1026 Читать на русском
Шовковський: Якби все залежало від мене – давно провів би прощальний матч
Олександр Шовковський / ФК Динамо Київ

Колишній воротар київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський зізнався, що готовий в будь-який момент провести прощальний матч, який обіцяв організувати президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Якби все залежало від мене – давно провів би прощальний матч", – написав Шовковський в інстаграмі, відповідаючи на коментар одного з підписників.

Шовковський продемонстрував неймовірний контроль м'яча та забив із центра поля на тренуванні збірної України

Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс заявляв, що готовий організувати прощальний матч для Олександра Шовковського, Олега Гусєва та інших легендарних гравців Динамо.

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Олександр Шовковський Олександр Шовковський Динамо Динамо Ігор Суркіс
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