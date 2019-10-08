Іспанія — 15:00 2800
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Мессі та Роналду ризикують більше не зіграти в Англії – зіркам можуть заборонити в'їзд до країни
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Україна – Литва: прогноз на матч кваліфікації Євро-2020Євро-2020 — 14:40 930
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СК Дніпро-1: очікування були далекими від реальності, або Чому команда Михайленка не стала "третьою силою"Сергій Тищенко — 13:00 3110
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Наші за кордоном: Девіч переможним голом шокував гранда, брутальний Мякушко, розлючений ОлійникСвіт — 11:40 3132
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Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонатЄвро-2020 — 7 жовт 20489