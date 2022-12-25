"З Шовковським жартувати було небезпечно. Бо він великий і розумний. Пам'ятаю, як в літаку він мені по нозі як вдарив... Ми грали в карти, я роздавав, а він сидів спиною до мене, і поставив руку до столика. Я роздав карти і столиком, оце ж, закрив. А там залізяки, які йому пальці і придавили.

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Він: "Ах ти..." і як дав мені по коліну. Я кажу: "Та дядь Саша, чого ж ви заглядаєте, як я роздаю"... Після того і пішло, що всі його "дядя Саша" почали називати", – розповів Рибалка у програмі "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, Рибалка разом із Шовковським виступали за Динамо у період з 2014 по 2018 рр.

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