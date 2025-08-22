Наставник київського Динамо Олександр Шовковський та лідер команди Андрій Ярмоленко посварилися перед матчем з Пафосом.

Нещодавно на тренуванні "біло-синіх" стався конфлікт між головним тренером команди Олександром Шовковським та досвідченим гравцем Андрієм Ярмоленком, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

Зазначається, що Шовковський та Ярмоленко посварилися на тренуванні Динамо перед матчем-відповіддю проти Пафоса у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тренер був незадоволений самовіддачею Ярмоленка та у грубій формі попросив його покинути тренування. Гравець не став сперечатися та мовчки пішов готуватися до гри за індивідуальною програмою.

Цікаво, що у матчі-відповіді між Динамо та Пафосом Ярмоленко вийшов у стартовому складі. Сам поєдинок завершився перемогою кіпрського клубу з рахунком 2:0.

