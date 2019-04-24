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Шовковський вдячний долі за пропущений гол від Словенії у відборі до Євро-2000

15:15 628 Читать на русском
Шовковський вдячний долі за пропущений гол від Словенії у відборі до Євро-2000
Олександр Шовковський / фото із соцмереж

Екс-голкіпер збірної України Олександр Шовковський пригадав свою помилку під час матчу відбору до Євро-2000 проти збірної Словенії.

"Чому вболівальники так довго не змогли пробачити пропущений гол від Словенії у відборі до Євро-2000? У мене щодо цього наступна фраза, може десь трошки груба: "Для когось власна бездарність ближча чужого успіху". Але по факту, це дійсно так.

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Мало хто пам'ятає хороші моменти, всі обов'язково хочуть мокнути особою в ті помилки, які свого часу були допущені. Я вам можу сказати, що я вдячний своїй долі, що це в моєму житті було. Тому що через те коло життєвого пекла, через яке мені довелося пройти після матчу зі Словенією, це зробило мене сильнішим, це зробило мене тим, ким я в подальшому став", – передає слова Шовковського Isport.

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Теги
Україна Україна Збірна України Олександр Шовковський Олександр Шовковський Словенія Словенія
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