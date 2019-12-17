Шовковський: У мене чудові стосунки з алкоголем – у певних дозах він завжди був присутній у моєму житті

Колишній голкіпер Динамо Олександр Шовковський розповів, що міг собі дозволити трохи алкоголю після поєдинків.

"У моєму житті після гри завжди був присутній алкоголь. Але в певних дозах. Ця доза завжди була різною. Все залежало від того, коли наступна гра.

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Якщо вихідний – міг дозволити собі трішечки більше. Якщо наступна гра через три дні на четвертий – це був келих вина або не більше літра пива. Це дуже гарний додатковий засіб для швидкого перезавантаження. У мене чудові стосунки з алкоголем", – розповів Шовковський в ефірі Вацко Light.

Нагадаємо, з 2018 року Шовковський працює асистентом Андрія Шевченка в тренерському штабі збірної України.

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