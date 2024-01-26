Футболісти Динамо і головний тренер команди Олександр Шовковський їздять за кордон за допомогою фонду "Віримо в Україну", повідомив Михайло Ткач у розслідуванні, опублікованому на YouTube-каналі "Української правди".

Динамо знайшло ще один варіант підсилення в європейському клубі, – журналіст

Засновників вищезгаданого фонду підозрюють у схемі з протиправним переправленням за кордон ухилянтів. Зокрема, у його керівника – Юрія Гупала, якого після початку повномасштабного вторгнення Росії призначили заступником голови Волинської ОВА, 10 січня провели обшуки. Паралельно правоохоронці навідались ще до кількох осіб, пов'язаних з Гупалом.

За інформацією джерела, фонд за 2 роки війни вніс до системи "Шлях" понад 1,5 тисячі чоловіків. Зазначається, що у цій схемі на Гупала могли покласти обов'язки лобіювання та розв'язання питання щодо оформлення відповідного пакету документів через органи Волинської ОВА. Вартість втечі ухилянтів за цією схемою становила близько 7 тисяч доларів за особу.

До слова, 12 січня Гупало написав заяву про звільнення – публічної інформації про арешти та будь-які слідчі дії не було.

Нагадаємо, виїзд спортсменів за кордон відбувається через подання запиту в Мінмолодьспорту та отримання від нього відповідного дозволу. Ймовірно, у розслідуванні йдеться про виїзд за кордон за власною ініціативою, а не в складі делегації спортивної команди.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року