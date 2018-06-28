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Шовковський: Своїми діями Нойєр просто принизив партнерів по команді

08:58 665 Читать на русском
Шовковський: Своїми діями Нойєр просто принизив партнерів по команді
Мануель Нойєр / Фото з соцмереж

Колишній голкіпер збірної України Олександр Шовковський засудив дії воротаря Німеччини Мануеля Нойєра у матчі проти Південної Кореї (0:2).

"Я вважаю Нойєра одним з найкращих воротарів сучасності, але кожен повинен займатися своєю справою. Своїми діями в кінці другого тайму, після пропущеного першого м'яча, він показав своє зверхнє ставлення до своїх партнерів і повну неповагу до суперника.

Невже він думав, що його партнери по команді слабші Нойєра у грі ногами, і тільки він здатний вирішити результат поєдинку, підключившись до атаки і почавши обводити на половині поля суперника? Я повністю згоден з тим, що в подібній ситуації воротар з високими антропометричними даними просто зобов'язаний перебувати в штрафному майданчику суперника, але тільки при виконанні штрафних або кутових ударів. Але ні в якому разі, воротар не повинен діяти подібним чином.

Південна Корея – Німеччина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Своїми діями він просто принизив своїх партнерів по команді, поставивши себе вище їх технічної майстерності. Це неприпустимо для гравця такого рівня", – написав Шовковський у Інстаграмі.

Нагадаємо, під завісу матчу німецький голкіпер побіг в атаку на половину поля суперників, чим і скористалися гравці Південної Кореї подвоївши свою перевагу.

ЧС 20183 тур

Південна Корея - Німеччина: Середа 27 червня 2018

Південна Корея
Матч завершено
2 : 0
Німеччина
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Олександр Шовковський Олександр Шовковський Мануель Нойєр Мануель Нойєр Німеччина Німеччина ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Південна Корея - Німеччина
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