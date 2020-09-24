Відразу кілька відомих українських екс-футболістів зробили черговий крок на шляху до тренерства.

Спільну фотографію після складання іспитів опублікував Олександр Шовковський у своєму Instagram.

Шовковський залишився у збірній України попри старт політичної кар'єри

Легендарний голкіпер Динамо та збірної України отримав ліцензію UEFA Pro. Таким же досягненням тепер можуть похвалитися Сергій Назаренко, В'ячеслав Шевчук, Остап Маркевич, Руслан Костишин та інші випускники. Навчання майбутніх фахівців тривало близько 2 років.

Додамо, що ліцензія UEFA Pro необхідна для тренування команд на рівні елітних дивізіонів Європи, а також єврокубків.

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