Шовковський, Шевченко, Ребров та інші зірки – Сабо назвав свою "команду мрії"

Екс-наставник Динамо Йожеф Сабо склав символічну збірну гравців, які виступали під його керівництвом.

Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо в ефірі програми Вацко Light визначив "команду мрії", складену із футболістів, які виступали під його керівництвом.

Сабо: Суркіс, коли побачив Ярмоленка, сказав: "Ти інваліда взяв"

Вибір Йожефа Йожефовича був таким:

Олександр Шовковський – Олег Лужний, Віктор Скрипник, Олександр Головко, Сергій Попов – Дмитро Михайленко, Юрій Максимов, Юрій Калітвінцев, Віталій Косовський – Сергій Ребров, Андрій Шевченко.

Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболу