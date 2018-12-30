Шовковський, Шевченко, Ребров та інші зірки – Сабо назвав свою "команду мрії"

Україна — 22:37 991
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Харатін – гравець Ференцвароша
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Погба після відходу Моурінью видав найкращий відрізок в кар'єріАнглія — 22:25 452
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Челсі на виїзді мінімально переміг Крістал Пелас, Манчестер Юнайтед розтрощив Борнмут: 20-й тур АПЛ, матчі неділіАнглія — 20:22 1021
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Саутгемптон – Ман Сіті: Зінченко роздає голи і вражає, або Суддя не пускає українця в пекло, а Ліверпуль – у відривАнглія — 20:20 6806
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"Зінченко був найкращим, я сказав хлопцям брати з нього приклад", – Гвардіола вражений грою українця проти СаутгемптонаАнглія — 19:22 4005
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