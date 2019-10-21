Шовковський розповів, як Блохін вмовляв його зіграти на Євро-2012

Легендарний український воротар Олександр Шовковський розповів, як колишній наставник збірної України Олег Блохін вмовляв його взяти участь у домашньому чемпіонаті Європи 2012 року.

"Я саме після травми за Динамо в матчі з Волинню закінчив свої виступи у збірній, тому що не зміг зробити цей крок. Була занадто велика образа на обставини і розчарування на ту ситуацію. Навіть зараз я не хочу загадувати наперед – ось коли поїду на Євро, тоді поїду.

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Мене Олег Блохін умовляв, щоб я залишився в збірній, він навіть аргументи наводив, що мені там залишилося зіграти 8 матчів, щоб до 100 дійти. Я кажу: послухайте, мені це не особливо цікаво, я не такі завдання ставив перед собою, щоб зіграти якнайбільше матчів. Я хотів бути корисний команді, але перестав це відчувати", – сказав Шовковський в ефірі Профутболу.

Нагадаємо, Олександр Шовковський вперше зіграв за збірну України в 1994 році. Загалом в його активі 92 матчі за національну команду.

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