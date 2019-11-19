Шовковський розповів, що допоможе збірній України досягнути успіху на Євро-2020

Тренер голкіперів збірної України Олександр Шовковський озвучив задачу-мінімум на Євро-2020 та розповів, що допоможе його здійснити.

"Так, ми голодні до серйозних успіхів на таких великих турнірах, але там треба грати з гарячим серцем і холодною головою.

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Думаю, що досвід Євро-2016, яке видалося невдалим для України, допоможе футболістам у підготовці до майбутнього чемпіонату Європи. Упевнений, що всі учасники першості будуть ставити завдання як мінімум вийти з групи. Тому ми також у першу чергу прагнутимемо вийти з групи", – поділився Шовковський на засіданні Експерт-клубу.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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