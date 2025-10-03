– Питання щодо Тараса Михавка та його заміни. Чому вона відбувалася настільки довго, чому гравця не замінили раніше й не дали команду розминатися запасному? І, загалом, як ви можете цей епізод прокоментувати?

– На жаль, той гравець, якого ми планували випускати, був зовсім не готовий для того, щоб виходити на футбольне поле. Тому й вийшло так, що дуже довго. І це саме зіграло з нами злий жарт. А після пропущеного м'яча я вже змінив тактичну схему. Те, що ми планували зробити пізніше, треба було робити вже зараз.

– Чи вважаєте ви цей момент переломним для своєї команди, що призвело до поразки?

– Можливо.

– Тоді ще питання щодо загалом підтримки українських уболівальників сьогодні й перед наступними домашніми матчами Динамо що можете сказати?

– Завжди приємно грати при переповнених трибунах. Це додає грі шарму. І більше відповідальності гравцям, безумовно, так само. Нам важливо було в перших хвилинах впоратися з тиском та, в першу чергу, з тією напругою, яка трішечки відчувалася в роздягальні перед грою. Я думаю, що це, в принципі, вдалося, мали заспокоїти гру, але сталося те що сталося.

Тоді можна сказати, що ми засмучені, безумовно. І в таких матчах багато вирішує індивідуальна майстерність. Я про це казав перед матчем. І, безумовно, кожен пропущений м'яч, кожен забитий м'яч – це наслідок дій і, безумовно, контрдій. Сьогодні в цілому гра відбувалася так, як ми це передбачали. Але, на жаль, пропущений гол зробив свої корективи. Думаю, що ми сьогодні не готові грати з англійцями у відкритий футбол, – сказав Шовковський на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у матчі проти Крістал Пелас Тарас Михавко покинув через пошкодження покинув поле на 29-й хвилині, але був замінений лише на 34-й.

Динамо у більшості програло Крістал Пелас у стартовому матчі Ліги конференцій – травма Михавка стала фатальною