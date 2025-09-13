– Що трапилось з командою в останні 15 хвилин? Адже до цього все було добре, гра була під контролем Динамо.

– Ми домовлялися, що ми будемо робити і як ми будемо робити. Але ще перед грою я помітив, що є якесь недоналаштування. І про це я казав гравцям безпосередньо перед виходом на поле, перед початком гри. При цьому ми створили чудові нагоди, аби забивати більше, які ми мали реалізовувати. Але помилки в ухваленні рішень, і помилка на останніх хвилинах призвела до пропущеного голу і до втрати важливих очок.

– Чи планували ви більше залучення до гри новачків за іншого перебігу матчу?

– Планувати можна що завгодно, але гра непередбачувана. Сьогодні ті гравці, які готувалися до гри, були в моєму розпорядженні. Але вони мали виходити на поле і показувати свій рівень. Я перед матчем казав, що вони мають відповідати за свій рівень. Якщо вони цього не роблять, то в наступній грі вони будуть дивитися, як це роблять на полі інші гравці. Планувати можна все, що завгодно, але перебіг матчу вносить свої корективи.

Хочу додати, що в минулому матчі ми вшанували пам'ять 58-ми наших загиблих Героїв, які вболівають за команду. Ця цифра точно не може зменшитись, і, на превеликий жаль, вона вже збільшилася. Сьогодні ми отримали сумну звістку, що ще двоє вболівальників Динамо загинули. Ми пам'ятаємо кожного і дякуємо їм та їхнім сім'ям, – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що "біло-сині" втратили перемогу на останніх хвилинах в дербі з Оболонню. Динамо продовжує лідирувати у турнірній таблиці з 13 балами, Шахтар відстає на два пункти.

