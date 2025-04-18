"Ми дуже відверто і сміливо йшли уперед, оголюючи тили. Ми припускалися великої кількості помилок при переході з атаки в оборону, і цим міг скористатись наш суперник. Добре, що вдалось забити гол, який ми напрацьовували, готувались до цього. Стало спокійніше грати.

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У другому таймі вже дотиснули суперника. Трішки перебудувались, і вже було набагато спокійніше. Але наприкінці знову дали створити багато моментів. Тому результатом задоволений, а якістю гри – ні.

Безумовно, на фінішній прямій психологічне навантаження впливає на гру футболістів. Але ці помилки я можу пояснити тільки нервозністю та більшою відповідальністю. Ми говорили перед грою, що ми маємо бути впевнені у своїх діях. Наша перевага – в ухваленні рішень, в якості передач, у технічному виконанні. Коли суперник щільно захищається, він розраховує на стандарти й швидкі контратаки. Якраз у цих моментах ми недопрацювали, бо неправильно будували свої атаки. Є над чим працювати. Але перемога за 5 турів до закінчення чемпіонату дуже важлива", – сказав Шовковський у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, після 25-ти турів Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – Олександрію – на 6 очок.

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