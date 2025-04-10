Матчі 24-го туру УПЛ сезону 2024/25 розтягнуться на чотири дні – з 11-го по 14-те квітня включно, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Вернидуб потрапив до елітної п'ятірки, провівши ювілейний матч в УПЛ – наставник Кривбаса підкорив історичну позначку

Родзинкою стане тренерська дуель між Юрієм Вернидубом та Олександром Шовковським. Серйозний іспит матиме Роман Григорчук і його ЛНЗ у битві з Шахтарем. Також цікаво буде поспостерігати за матчем між Рухом та Олександрією, а також протистоянням Владислава Лупашка проти своєї колишньої команди.

11 квітня (п’ятниця)

15:30 – ЛНЗ – Шахтар – головний арбітр – Панчишин Д. І. (Харків), арбітр VAR – Блавацький Р. А. (Львів).

12 квітня (субота)

13:00 – Кривбас – Динамо – головний арбітр – Балакін М. О. (Київська обл.), арбітр VAR – Новохатній В. В. (Черкаси),

15:30 – Рух – Олександрія – головний арбітр – Афанасьєв О. О. (Харків), арбітр VAR – Райда М. М. (Закарпатська обл.),

18:00 – Оболонь – Чорноморець – головний арбітр – Деревінський О. О. (Хмельницький), арбітр VAR – Шурман Д. Л. (Київська обл.),

13 квітня (неділя)

13:00 – Ворскла – Полісся – головний арбітр – Романов В.М. (Дніпро), арбітр VAR – Задиран С.С. (Київська обл.),

15:30 – Лівий Берег – Колос – головний арбітр – Коваленко А. А. (Полтава), арбітр VAR – Шандор О. А. (Львів),

18:00 – Зоря – Верес – головний арбітр – Заброда К. В. (Київ), арбітр VAR – Копієвський В. В. (Кропивницький),

14 квітня (понеділок)

13:00 – Інгулець – Карпати – головний арбітр – Євтухов Д. Ю. (Дніпро), арбітр VAR – Солов'ян О. М. (Київська обл.).

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