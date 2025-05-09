"Я незадоволений діями гравців, особливо в плані рішень – багато браку, багато не того, про що ми домовлялися і що повинні робити. Ми знову незадоволені. Я не розумію, в чому причина тих рішень, які вони ухвалювали, особливо в першому таймі. Персонально ні про кого не говоритиму. План був – перемогти.

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Я не знаю, що вплинуло на дії гравців, але вони мають виходити та грати так, як ми домовилися. Мені тут багато чого незрозуміло", – сказав Шовковський для УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Динамо посідає перше місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги з 68-ма очками після 28-ми турів чемпіонату. Кияни випереджають найближчого переслідувача, Олександрію на 5 залікових пунктів, проте у неділю "містяни" можуть скоротити перевагу Динамо до двох очок.

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