"За результат завжди відповідають головний тренер та його тренерський штаб, ви ж відповідаєте за якість своєї гри. І у вас є певний рівень гри, нижче якого ви не маєте права опускатися, а навпаки прагнути його підвищувати.

Шовковський офіційно замінив Луческу в Динамо

Містер Луческу вкладав у вас свої сили, знання, досвід. А досяг він багато чого у своєму житті та кар'єрі. Тому я хочу, щоб ви ще раз подякували Містеру за виконану роботу", – цитує Олександра Володимировича офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що Луческу пішов з посади наставника киян після програшу Шахтарю (0:1). Шовковський вдруге виконуватиме обов'язки головного тренера. Наприкінці минулого сезону, коли румунський фахівець перебував в лікарні, екс-голкіпер вже працював з командою.

Динамо наразі перебуває на сьомій сходинці з 16 балами. В наступному турі кияни зіграють проти Кривбаса. Ця зустріч запланована на 12 листопада.

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