Шовковський продемонстрував неймовірний контроль м'яча та забив із центра поля на тренуванні збірної України

Колишній голкіпер збірної України Олександр Шовковський вразив своїм контролем м'яча на тренуванні команди.

Колишній голкіпер збірної України, а нині один із тренерів "жовто-синіх" Олександр Шовковський не забуває, як треба працювати із м'ячем.

Україна – Нігерія: у заявці африканців 22 гравці

Спочатку наставник голкіперів жонглював м'ячем у центрі поля, а після завершення вправи поцілив у ворота.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Нігерією у товариському матчі, який відбудеться 10-го вересня о 21:30 на Дніпро-Арені.

Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна