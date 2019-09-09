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Шовковський продемонстрував неймовірний контроль м'яча та забив із центра поля на тренуванні збірної України

10:09 2152 Читать на русском
Шовковський продемонстрував неймовірний контроль м'яча та забив із центра поля на тренуванні збірної України
Олександр Шовковський / УАФ

Колишній голкіпер збірної України Олександр Шовковський вразив своїм контролем м'яча на тренуванні команди.

 

Колишній голкіпер збірної України, а нині один із тренерів "жовто-синіх" Олександр Шовковський не забуває, як треба працювати із м'ячем.

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Спочатку наставник голкіперів жонглював м'ячем у центрі поля, а після завершення вправи поцілив у ворота.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Нігерією у товариському матчі, який відбудеться 10-го вересня о 21:30 на Дніпро-Арені.

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Україна Україна Збірна України Україна - Нігерія Відеоновини Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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