Шовковський відвідав матч Шахтаря з Партизаном

Англія — 18:20 1500
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Манчестер Сіті – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ
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Чим Реал Соларі кращий за Барселону Вальверде, або Бензема перевершує Роналду – нові інтриги перед КласікоІспанія — 17:10 1098
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"Один з найкращих гравців ліги". Маліновський отримав компліменти від культового видання, принісши Генку важку перемогуБельгія — 16:57 2334
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Морозюк допоміг Різеспору перемогти Ерзурум – українець зіграв вкрай невиразний матчТуреччина — 15:19 1354
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