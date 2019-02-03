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Шовковський відвідав матч Шахтаря з Партизаном

17:35 514 Читать на русском
Шовковський відвідав матч Шахтаря з Партизаном
Олександр Шовковський / ФК Динамо Київ

Тренер збірної України Олександр Шовковський перебуває на контрольному матчі між Шахтарем та Партизаном.

Олександр Шовковський відвідав контрольний матч на зборі в Туреччині Шахтар – Партизан. Про це повідомив канал Футбол 1, який показує поєдинок.

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Для "гірників" це третій спаринг під час другого турецького збору. Також підопічні Паулу Фонсеки зіграють проти Ботева та Ваккера.

14 лютого Шахтар очікує перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти німецького Айнтрахта.

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Товариські матчі

Шахтар - Партизан: Неділя 03 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
0 : 2
Партизан
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Товариські матчі Зимові збори Шахтар - Партизан Партизан Партизан Олександр Шовковський Олександр Шовковський Шахтар Шахтар
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