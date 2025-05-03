"Після гри з Шахтарем у Тараса в тому зіткненні, де Егіналдо в нього в’їхав і суддя навіть не показав жовтої картки, він отримав болюче ушкодження, яке далося взнаки, і він з нами не тренувався весь цей період. Ми вирішили його поберегти для того, щоб він міг відновитися. Тим паче в нас є ким його замінити.

"Бачив, що воротар буде лягати": Ванат – про гол Інгульцю, секрет результативності і останній крок до чемпіонства

У Ярмоленка так само є певна проблема, і для того, щоб не погіршити ситуацію, ми дали можливість проявити себе іншим гравцям, а йому відпочити. У нас попереду ще 4 дуже важливі гри – 3 матчі чемпіонату та фінал Кубка України", – поділився Шовковський в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, відсутність Ярмоленка та Михавка не завадила Динамо розгромити Інгулець (4:0), набрати 67 очок та ще ближче наблизитись до чемпіонства.

Динамо розгромило Інгулець, офіційно позбавивши Шахтар шансів на золото – кияни ще ближче до чемпіонства