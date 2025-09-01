– Для вас важливіший результат матчу чи налаштування і характер?

– Ви знаєте, все дуже важливо. На сьогоднішній момент ми чудово розуміємо, що в футболі не буває дрібниць. Результат у багатьох випадках саме від налаштування залежить. Після непростої логістики, після гри з Маккабі я взагалі дав повний відпочинок своїм гравцям, чудово розуміючи, що за останній період дуже непростий був тренувальний та ігровий цикл, і треба було якимось чином перезавантажити команду.

Безумовно, важливим був настрій на гру. Безумовно, важливою була – навіть після пропущеного голу – реакція, спокійність і впевненість у діях. Ми чудово підготувалися до цієї гри, і, в принципі, тактика, яку на цю гру ми планували, спрацювала.

Безумовно, будь-яку тактику, що б ми не говорили, реалізовують на футбольному полі виконавці. І в цьому аспекті не обійшлося без помилок, але в цілому я задоволений діями команди.

– Одним з найкращих сьогодні був Волошин. Це він так окрилений викликом у збірну?

– Треба, мабуть, у нього запитати.

– А ви як думаєте?

– Думаю, що він працює, працює разом з усіма. Він заслужив місце в стартовому складі останнім часом – і, мабуть, це надихає далі працювати та покращувати свої дії, бути корисним для команди.

– Згадаємо перший тайм. 4 удари по воротах – 3 м’ячі. Що це, на вашу думку – майже ідеальна реалізація чи все ж таки доля везіння теж була?

– Я своїм гравцям кажу, що не можна забити гол, коли ви не б’єте по воротах. Іноді вони хочуть до ідеального моменту довести. Так не буває. Іноді буває так, що залітає все, що може залетіти. Але, знов-таки, ми постійно працюємо над покращенням своїх якостей.

Дуже шкода, що травму отримав Михайленко, це була вимушена заміна. Але, як то кажуть, ситуація зіграла, можливо, нам на руку в цьому випадку, – наводить слова Шовковського Football Hub.

Наразі київське Динамо посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, в доробку "біло-синіх" 12 очок після чотирьох турів чемпіонату.

