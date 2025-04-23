– Ми побачили два різні тайми у виконанні вашої команди, що, на вашу думку, змінило хід гри?

– Хід гри змінили забиті м’ячі. Можливо, на початку була певна недооцінка, але перед грою ми налаштовували футболістів на те, що кубкові ігри завжди відрізняються від матчів чемпіонату. Свого часу нам завжди казали, що порядок б’є клас.

Пенальті та дубль Волошина у відеоогляді півфіналу Кубка України між Буковиною та Динамо – 1:4

На жаль, на перший тайм ми вийшли не такими вмотивованими, як гравці Буковини, які провели чудову першу половину зустрічі. Можливо, хлопці вийшли на цю гру з думками вже про матч наступного туру чемпіонату України. Лише цим я можу пояснити наші дії у першому таймі. У другому таймі ми зробили певні висновки та провели заміни, й надалі гра йшла вже за нашим сценарієм.

– Ви як гравець неодноразово вигравали Кубок України, а що для вас означає перемогти у цьому турнірі у своєму першому повноцінному сезоні у ролі тренера?

– Для мене особисто це не означає нічого особливого. Головне – щоб команда виконувала те, про що ми домовляємося напередодні гри та перемагала у кожному матчі. Кубкова це гра, чемпіонат чи товариський матч – команда Динамо завжди ставить перед собою максимальні завдання. Безумовно, дуже приємно знову грати у фіналі Кубка України, і ми робитимемо все можливе, щоб перемогти.

– Чи правда, що Динамо не хотіло грати у Чернівцях?

– Ні, це питання не до нас – ми б приїхали куди треба було приїхати, але є певні обставини, які залежать не від нас, не від команди.

– До складу після півторамісячної відсутності повернувся Олександр Тимчик, що це означає для команди?

– Це означає, що у нас повна обойма. На жаль, ми не могли повною мірою розраховувати на Брагару, тому що на одному з тренувань відбулося жорстке зіткнення, і лікарі діагностували у нього пошкодження лицьової кістки. Тому ми не могли його залучати й до тренувального процесу і тим більше до матчу, щоб не було жодних ускладнень. Адже у футболі потрібно виходити на поле і не лише виконувати тренерські настанови, а й показувати бійцівські якості. У цьому випадку певний страх, можливо, йому заважав би.

Щодо Тимчика, я радий, що він повернувся, так само радий і за Валерія Лучкевича, який зіграв у стартовому складі. Ми у повному складі готуємося до наступної дуже важливої для нас зустрічі", – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

Динамо прорвалось до фіналу Кубка, розгромивши Буковину у вольовому стилі – дубль Волошина виправив черговий фейл Бражка