"Робота у цьому напрямку ведеться постійно, але з урахуванням того, що дуже часто гравці використовують Динамо, щоб потім підняти собі планку зарплати чи щось подібне.

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Спочатку починаються перемовини, потім залучається фактор сім’ї, родини чи ще щось, а у підсумку вони переходять до інших клубів або хочуть у кілька разів збільшити умови свого нового контракту. Принаймні так було усі попередні рази, коли йшли перемовини", – наводить слова Шовковського прес-служба київського клубу.

Додамо, що влітку Динамо не підписало жодного гравця, натомість клуб відправив в оренду трьох гравців – Навіна Малиша та Романа Саленка, які перейшли в Зорю, та Максима Дячука, який виступатиме за Лехію.

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