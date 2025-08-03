"Динамо використовують": Шовковський пояснив, чому кияни ще не підписали жодного новачка
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував роботу клубу на трансферному ринку.
"Робота у цьому напрямку ведеться постійно, але з урахуванням того, що дуже часто гравці використовують Динамо, щоб потім підняти собі планку зарплати чи щось подібне.
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Спочатку починаються перемовини, потім залучається фактор сім’ї, родини чи ще щось, а у підсумку вони переходять до інших клубів або хочуть у кілька разів збільшити умови свого нового контракту. Принаймні так було усі попередні рази, коли йшли перемовини", – наводить слова Шовковського прес-служба київського клубу.
Додамо, що влітку Динамо не підписало жодного гравця, натомість клуб відправив в оренду трьох гравців – Навіна Малиша та Романа Саленка, які перейшли в Зорю, та Максима Дячука, який виступатиме за Лехію.
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