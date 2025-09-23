Динамо у шостому турі зіграло внічию з Олександрією (2:2), втративши перемогу на останніх хвилинах. Попри те, що кияни не виграли, їм вдалося продовжити рекордну серію.

Річ у тім, що Динамо не програє в чемпіонаті України 38 матчів. "Біло-сині" здобули 27 перемог та 11 разів зіграли внічию. Це є клубний рекорд, який кияни встановили ще за часів Сергія Реброва (31 перемога та 7 нічийних результатів).

Крім того, триває серія Динамо без поразок на власному полі в УПЛ. На стадіоні імені Валерія Лобановського команди Шовковського не програє 28 матчів (21 перемога, 6 нічиїх).

