"Чудово грати у футбол, коли вдається багато чого. Для того, щоб так відбувалося, треба розуміти, що і як робити, відповідально ставитися до всіх тих зауважень і виконувати моменти, про які ми домовляємося перед грою. Ми вивчали нашого сьогоднішнього суперника. Команда Руслана Ротаня грає в атакувальний футбол, вони намагаються комбінувати, готують свої атаки через фланги. Ми знали це, ми готувалися до цього, і, в принципі, ми виконали план на гру.

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Єдиний момент – пропущений м'яч. Тоді ми припустилися помилки й через це пропустили гол. В принципі, я задоволений діями наших гравців, а також мотивацією, з якою вони виходили на цю гру. Ми живемо у такій ситуації, що через повітряну тривогу треба було перервати матч хвилин на 30, але головне, що все добре, і матч дограли.

Ще раз наголошу, що передусім у футбол треба грати розумом. Треба розуміти, що, навіщо і для чого ти робиш. Якщо ми говоримо про цю ситуацію – ми закликали, і дякуємо хлопцям, що вони відповідально поставилися до останніх 15 хвилин основного і компенсованого часу. Тому що ми розуміли: розслаблятися у жодному разі не можна. Треба бути відповідальним кожну секунду. Треба робити те, що ти вмієш. Хлопці поставилися до ситуації дуже відповідально, і я їм за це дякую.

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А що відбувається... Ми живемо у таких реаліях. На жаль, наша країна живе у реаліях війни, і нам треба до цього пристосовуватися. Треба взагалі дякувати, що цей чемпіонат розпочався. Тому що якби цього чемпіонату не відбулося, то я не знаю, як би існували клуби. Як-то кажуть, маємо те, що маємо. І рухаємося вперед із думками про перемогу, про наше щасливе і вільне майбутнє", – цитує Шовковського прес-служба Динамо.