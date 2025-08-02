Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів про стан захисника киян Дениса Попова, який був замінений на 60-й хвилині матчу УПЛ з Вересом (1:0).

– Що з Денисом Поповим?

– Ми отримали від нього сигнал про судоми і тому замінили його, щоб уникнути негативних моментів.

Шикарний асист Ваната у відеоогляді матчу Верес – Динамо – 0:1

– Із Пафосом він зіграти зможе?

– Думаю, там нічого страшного. Але давайте ми спочатку доберемося до Любліна, а потім уже будемо оцінювати стан кожного з гравців, – сказав Шовковський на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Пафосом відбудеться 5 серпня на Арені Люблін у Польщі. Початок гри – о 21:00 за київським часом.

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