Шовковський оцінив пошкодження провідного гравця Динамо, назвавши шанси зіграти в матчі Ліги чемпіонів
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів про стан захисника киян Дениса Попова, який був замінений на 60-й хвилині матчу УПЛ з Вересом (1:0).
– Що з Денисом Поповим?
– Ми отримали від нього сигнал про судоми і тому замінили його, щоб уникнути негативних моментів.
Шикарний асист Ваната у відеоогляді матчу Верес – Динамо – 0:1
– Із Пафосом він зіграти зможе?
– Думаю, там нічого страшного. Але давайте ми спочатку доберемося до Любліна, а потім уже будемо оцінювати стан кожного з гравців, – сказав Шовковський на післяматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Пафосом відбудеться 5 серпня на Арені Люблін у Польщі. Початок гри – о 21:00 за київським часом.
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