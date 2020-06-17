Шовковський оцінив перспективи чемпіонів світу в збірній України

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський поділився думкою щодо перспективи чемпіонів світу U-20 у формі національної команди.

"Минулого року наша юнацька збірна подарувала нам неймовірні емоції. Бажаю, щоб хлопці і далі реалізували себе. Цей період дуже важкий і складний для кожного футболіста. Не можна когось перехвалити або принизити.

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Це вже інше покоління. До нашого покоління, на мій погляд, були більш жорсткі вимоги. Зараз інші часи і ми, тренери, до них теж повинні пристосовуватися. Хлопцям, які стали чемпіонами світу, бажаю згадувати не те, чого вони досягнули, а згадувати роботу, завдяки якій вони стали чемпіонами.

Зараз в дорослому футболі інші вимоги. Треба відразу виконувати завдання, часу ніхто тут вже не дає. Всі гравці молодіжки, до якої потрапили і чемпіони світу, перебувають в списку кандидатів до національної збірної. Ми за всіма стежимо", – поділився Шовковський в коментарі УАФ.

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