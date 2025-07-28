– На скільки відсотків команда готова до сезону? На 100% чи ще набирає форму?

– У першу чергу, хочеться сказати, що Динамо готується. Сказати, що команда готова на 100% – це буде неправда. Ми намагаємося, але ще немає достатньо ігрової практики, щоб говорити, що ми вийшли на пік своєї форми. Мабуть, це було б дивно, якби від самого початку сезону команда була готова на максимум. Безумовно, є, що вдосконалювати, це завжди є.

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– Після першого матчу головний тренер мальтійського клубу сказав, що результат ще нічого не вирішує, і що його гравці вірять, що ще не все не закінчено. Чи немає з вашого боку недооцінки суперника?

– Ще напередодні першого матчу я казав про те, що одна із сильних якостей нашого суперника – це італійський тренер, який уміло керує командою, ставить гру, вони знають, як вони хочуть грати. Це одна з сильних сторін цієї команди. Вони показали це у двобої з Жальгірісом, коли змогли після поразки 0:2 відігратися у себе вдома та пройти до наступного раунду, де вже грали з нами.

З нашого боку, ми будь-якого суперника оцінюємо за якостями, за схемою гри, за тими напрацюваннями, які в них є. І прагнемо грати, безумовно, у свою гру, враховуючи всі ці моменти. Кожна гра починається зі стартового свистка та за рахунку 0:0. Це треба пам'ятати завжди та виходити в кожній грі, доводити як команді в цілому, так і кожному гравцю окремо, – заявив Олександр Шовковський під час передматчевої прес-конференції.

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