Анхель Торрес може з’явитися на полі у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафоса.

Півзахисник київського Динамо Анхель Торрес повністю відновився від травми, через яку пропустив усі п’ять стартових матчів сезону-2025/26. Ще тиждень тому 25-річний вінгер працював індивідуально, але приїжджав з командою у Львів на гру другого туру чемпіонату України проти Руха (5:1).

Динамо готує несподіване підсилення для Шовковського, – джерело

Торрес також поїхав з командою на виїзний матч-відповідь проти Пафоса на Кіпрі – це підтверджують офіційні фото прес-служби клубу.

Останній раз на полі Торрес з’являвся 15 липня у товариському матчі з румунським Корвінулом. Нагадаємо, у першому поєдинку проти Пафоса Динамо поступилося з мінімальним рахунком 0:1. Матч-відповідь відбудеться 12 серпня на Кіпрі й почнеться о 20:00.

