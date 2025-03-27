Олександр Шовковський зможе розраховувати на двох футболістів, які відновлювались після травм під час вікна для матчів збірних, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, Назар Волошин, який отримав пошкодження задньої поверхні стегна, вже повернувся до тренувань на початку цього тижня. Олександр Піхальонок також відновився після мікротравми, через яку не зміг приєднатися до збірної на матчі проти Бельгії. 27-річний півзахисник провів своє перше тренування з основною групою вчора.

Найближчий матч Динамо відбудеться проти Руха 29 березня. Наразі команда лідирує в турнірній таблиці УПЛ після 21 туру, маючи 51 очко. Столичний колектив випереджає Олександрію на чотири бали, а Шахтар – на десять, хоча донеччани мають гру в запасі.

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