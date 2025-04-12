"Дуже важлива перемога. Дуже непросто завжди грати проти команд, якими керує Юрій Миколайович. Дуже непросто завжди будь-якій команді приїжджати та грати в Кривому Розі. Це дуже непростий суперник для будь-кого.

"Шовковський буде довго думати, ламати голову": директор Буковини поділився очікуваннями від матчу Кубка проти Динамо

Ми мали багато нагод для того, щоб доводити до ударів і забивати м’ячі. В першому таймі були моменти, в другому таймі були моменти. У того ж Дениса Попова після подачі кутового був чудовий момент. У Андрія Ярмоленка – точніше, я би сказав, у Віталія Буяльського, коли він вирішив віддати пас на Андрія, хоча міг завершувати.

У Ваната, на якому, я вважаю, було порушення, і могли ставити фол останньої надії та вилучати гравця Кривбаса. Там спірний момент не на нашу користь, і тут вилучення Попова – теж не на нашу користь.

Результатом, безумовно, задоволений. Задоволений ставленням, хоча і вся ця ситуація, непросто грати тут, і ще й повітряні тривоги, які тривають. 2 години ми добиралися до матчу, зупинившись у Кропивницькому. Це, можливо, наклало свій відбиток, але ставлення та мотивація гравців – це, безумовно, плюс", – сказав Шовковський на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Динамо обіграло на виїзді Кривбас (2:0) та залишається на першому місці у турнірній таблиці УПЛ. У доробку киян 60 очок після 24-х турів чемпіонату.

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