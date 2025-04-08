– Звичайно, ми знаємо наш календар. Він дуже непростий, але думаю, що ми готові до нього. Після того, як ми їздили на єврокубкові матчі, взагалі немає питань щодо гостьових зустрічей в Україні. Я думаю, що все буде гаразд. Треба впевнено налаштуватися на кожну гру, щоб з гарним настроєм підходити до наступної.

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– На вас знову чекає вояж до Львова, де спочатку півфінал Кубка України з Буковиною, а потім – гра з Шахтарем у чемпіонаті України. Так само, як було нещодавно два поспіль матчі з Рухом. Чи можна сказати, що буде дві перемоги?

– Сподіваємось, що так. Іншого настрою у нас просто не може бути.

– Варіант з недооцінкою Буковини можливий?

– О, ні. Олександр Володимирович Шовковський не дасть нам цього зробити. Він перед кожним матчем нас дуже серйозно налаштовує, тому ніякої розслабленості точно не буде, – розповів Піхальонок для Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, що Буковина у чвертьфіналі Кубка України перемогла сумську Вікторію з рахунком 2:1 і вперше в історії потрапила до півфіналу турніру. Матч проти Динамо запланований на 23 квітня о 13:00.

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