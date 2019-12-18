toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шовковський назвав свою команду мрії

08:43 563 Читать на русском
Шовковський назвав свою команду мрії
Олександр Шовковський / фото із соцмереж

Колишній капітан Динамо Олександр Шовковський склав символічну збірну гравців, проти яких йому доводилося грати у своїй кар'єрі.

"Думаю, у такої команди була би схема 1-4-4-1-1. Голкіпер – Олівер Кан. У захисті грали б Даріо Срна, Фернандо Єрро, Фабіо Каннаваро та Роберто Карлос. Півзахист – Кларенс Зеєдорф та Едгар Давідс в опорній зоні, а на флангах Девід Бекхем і Кріштіану Роналду.

Шовковський: Зараз Динамо – команда середнього рівня, я б Шахтар поставив вище

Ліонель Мессі – атакувальний півзахисник, а єдиним форвардом оберу Златана Ібрагімовіча", – розповів Шовковський в ефірі Вацко Light.

Нагадаємо, у 2018 році екс-капітан Динамо увійшов до тренерського штабу Андрія Шевченка у національній збірній України. Шовковський змінив Рауля Ріанчо, який вирішив перебратися в московський Спартак.

Наші за кордоном. Серія Маліновського, Зубков тягне команду Реброва, Зозуля проти мерзотників

blog_ava
Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко
Теги
Девід Бекхем Девід Бекхем Олександр Шовковський Олександр Шовковський Даріо Срна Даріо Срна Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
58
хв
Барселона
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук