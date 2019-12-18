Шовковський назвав свою команду мрії

Колишній капітан Динамо Олександр Шовковський склав символічну збірну гравців, проти яких йому доводилося грати у своїй кар'єрі.

"Думаю, у такої команди була би схема 1-4-4-1-1. Голкіпер – Олівер Кан. У захисті грали б Даріо Срна, Фернандо Єрро, Фабіо Каннаваро та Роберто Карлос. Півзахист – Кларенс Зеєдорф та Едгар Давідс в опорній зоні, а на флангах Девід Бекхем і Кріштіану Роналду.

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Ліонель Мессі – атакувальний півзахисник, а єдиним форвардом оберу Златана Ібрагімовіча", – розповів Шовковський в ефірі Вацко Light.

Нагадаємо, у 2018 році екс-капітан Динамо увійшов до тренерського штабу Андрія Шевченка у національній збірній України. Шовковський змінив Рауля Ріанчо, який вирішив перебратися в московський Спартак.

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