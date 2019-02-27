Шовковський назвав свій найкращий сезон у кар'єрі

Легенда Динамо та збірної України Олександр Шовковський вважає свою кар'єру одним хорошим сезоном.

"Я взагалі не думав про те, що всю кар'єру проведу в Динамо. Я просто хотів грати футбол. Я насолоджувався цією грою і робив все можливе для того, щоб отримувати максимальне задоволення від цього. До чого мене це привело в кінцевому підсумку – це інше питання.

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Я не ставив перед собою ніяких цілей, я навіть не замислювався про те, ким стану в майбутньому. Я просто розумів, що буду грати в цю прекрасну гру.

Найкращий сезон? Складно відповісти. Думаю, таких сезонів можна багато виділити. І сезон 1998/1999, і 2005/2006, коли ми потрапили на чемпіонат світу. Останні два сезони, коли Динамо двічі поспіль під керівництвом Сергія Реброва виграло Кубок і чемпіонат України.

Було багато хороших сезонів. Був один хороший 23-літній сезон", – розповів Шовковський в інтерв'ю ФФУ.

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