– Порівняно з матчем у чемпіонаті, ви зробили деякі зміни в складі. Як загалом склався матч і наскільки вирішальним стало те, що наприкінці першого тайму вдалося забити гол?

– Ми дали можливість відіграти всім хлопцям, які отримували менше ігрового часу, тому що в нашій обоймі 26 гравців разом з залученими до нас молодими гравцями з U-19, і ми цим складом готуємося до матчів чемпіонату України.Тому дали можливість зіграти і Валентину Моргуну, який, якщо я не помиляюсь, зіграв першу офіційну гру за головну команду Динамо, я його вітаю з чудовою грою. Дали можливість зіграти тим хлопцям, хто менше часу проводив на полі.

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А щодо аналізу, то я скажу так. Нервова кінцівка, яка, впевнений, сподобалася глядачам, тримала в напрузі до останньої хвилини. Але ми мусили робити рахунок більш комфортним для нас у першому таймі, на самому початку другого тайму мали дві чудові нагоди, мали спокійно завершити цю гру.

Я своїм гравцям завжди кажу про те, що помилка в обороні, коли ми пропускаємо м'яч, для мене рівноцінна помилці, коли ми в майже стовідсотковій нагоді не забиваємо. Один в один, немає значення: там ми пропускаємо, тут ми не забиваємо. Для мене це така сама помилка, і над цим будемо працювати. Але добре, що на нуль. Ідемо далі.

– Закінчується вояж у Львів. Два матчі проти Руха – дві перемоги. Як загалом оцінити цей період для команди, що вам вдалося побачити? Фактично ви перевірили два склади зараз.

– Для нас кожен матч – найголовніший. Наступна гра проти Лівого Берега, яка відбудеться 6-го квітня в Києві – вона для нас головна, і ми готуємося до неї з максимальною відповідальністю всіх гравців, усього тренерського штабу і персоналу.

Безумовно, дві перемоги – це приємно, але це вже історія, її вже не змінити. І треба стояти не обличчям до свого минулого, а обличчям до свого майбутнього, – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, "біло-сині" обіграли Рух (1:0) та вийшли у півфінал Кубка України. Також до цієї стадії турніру пройшли Шахтар, Полісся та Буковина.

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