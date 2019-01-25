Шовковський назвав 4 клуби, в яких міг продовжити кар'єру

Колишній голкіпер київського Динамо Олександр Шовковський розповів цікаві деталі щодо свого можливого трансферу в один з топових чемпіонатів.

"Був момент, коли я сам хотів піти, але не пішов. Це було в 2008-му, коли Динамо виграло чемпіонат і Кубок України. Тренером був Сьомін, грав Богуш. Я для себе вирішив, що в 33 роки бути другим воротарем нецікаво.

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Тим більше, що через півроку закінчувався контракт. Прийшов з цими думками до Ігоря Суркіса та сказав, що новий контракт не підпишу. Він сказав: не поспішай, почекай трохи. Пізніше при Газзаєві я вже почав грати.

Офіційних пропозицій я в руках не тримав. Ходили чутки про варіанти з Валенсією, лондонським Арсеналом, Пармою і навіть Баварією.

Одного дня мій агент сказав мені, що Динамо готове обговорювати трансфер будь-якого гравця, крім одного – мене", – сказав Шовковський в програмі "ОТДУШИВДУШУ".

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