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Шовковський: Нам вдалося зробити сюрприз збірній Португалії

11:52 778 Читать на русском
Шовковський: Нам вдалося зробити сюрприз збірній Португалії
Олександр Шовковський / УАФ

Колишній воротар збірної України Олександр Шовковський, який зараз працює в тренерському штабі "синьо-жовтих", розповів про тактичні "фішки" команди Андрія Шевченка у матчі проти збірної Португалії (2:1).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Ми хотіли здивувати збірну Португалії, тому трохи змінили побудову атакувальної лінії – Марлос трохи змістився в середину, а Яремчук – на фланг, і цей експеримент вдався.

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Обговорень і сумнівів з цього приводу у нас було багато – не знали, як хлопці сприймуть ці зміни. Думали, навіщо відходити від тактики, яка у нас є, якщо вона дає результат. Але в підсумку Андрій Миколайович прийняв це рішення. В іграх з грандами ми повинні робити сюрпризи, щоби ставити суперника в незручне становище. Якщо ми виграли гру, значить нам це вдалося", – сказав Шовковський в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, завдяки перемозі над збірною Португалії "синьо-жовті" гарантували собі вихід на Євро-2020.

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Олександр Шовковський Олександр Шовковський Україна - Португалія Україна Україна Збірна України
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