Шовковський: Нам вдалося зробити сюрприз збірній Португалії

Колишній воротар збірної України Олександр Шовковський, який зараз працює в тренерському штабі "синьо-жовтих", розповів про тактичні "фішки" команди Андрія Шевченка у матчі проти збірної Португалії (2:1).

"Ми хотіли здивувати збірну Португалії, тому трохи змінили побудову атакувальної лінії – Марлос трохи змістився в середину, а Яремчук – на фланг, і цей експеримент вдався.

Пятов зрівнявся з Шовковським за кількістю матчів за збірну України

Обговорень і сумнівів з цього приводу у нас було багато – не знали, як хлопці сприймуть ці зміни. Думали, навіщо відходити від тактики, яка у нас є, якщо вона дає результат. Але в підсумку Андрій Миколайович прийняв це рішення. В іграх з грандами ми повинні робити сюрпризи, щоби ставити суперника в незручне становище. Якщо ми виграли гру, значить нам це вдалося", – сказав Шовковський в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, завдяки перемозі над збірною Португалії "синьо-жовті" гарантували собі вихід на Євро-2020.

Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020