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Шовковський може увійти в тренерський штаб збірної України, – ЗМІ

15:34 467 Читать на русском
Шовковський може увійти в тренерський штаб збірної України, – ЗМІ
Олександр Шовковський / Фото ФК Динамо

Легендарний екс-голкіпер збірної України та київського Динамо може почати працювати у національній збірній.

Найближчим часом екс-голкіпер київського Динамо Олександр Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України.

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Наставник збірної України Андрій Шевченко не спростував, але і не підтвердив цю інформацію.

"Незабаром ви все дізнаєтесь", – розповів Шевченко в коментарі Команда 1.

Відзначимо, Шовковський закінчив кар'єру у 2016 році. Він встиг зіграти у футболці національної команди 92 матчі.

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Головне Збірна України Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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