Шовковський може увійти в тренерський штаб збірної України, – ЗМІ

Англія — 16:13 982
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Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади на Суперкубок Англії 2018, без Зінченка
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Девіч перейшов у СабахСвіт — 15:23 516
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"Реал привіз з України дві нагороди: 13-ту ЛЧ і Луніна" – українець порвав іспанські соцмережі під час матчу з ЮвентусомІспанія — 14:40 5355
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Роналду вже встановив фантастичний рекорд в Ювентусі – сам клуб не сподівався такогоІталія — 14:01 3957
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Супряга потрапив до сфери зацікавлень Динамо і Манчестер Сіті, – ДинамоманіяПерша ліга — 13:42 1874
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