Олександр Шовковський має варіант для початку самостійної кар'єри тренера.

Легенда Динамо та збірної України претендує на посаду головного тренера Чорноморця, стверджує Профутбол.

Шевчук відреагував на чутки про своє призначення головним тренером Чорноморця

Кілька днів тому одесити розірвали контракт із Сергієм Ковальцем за обопільною згодою. Шовковський у вересні минулого року отримав ліцензію рівня Pro, яка дає право тренувати навіть команди елітного дивізіону. Наразі 46-річний фахівець допомагає Андрію Шевченку у збірній України.

Додамо, що перед зимовою паузою Чорноморець тримався у зоні підвищення до еліти, посідаючи третю сходинку Першої ліги.

"Не можу жити без футболу". Правила життя Олександра Шовковського