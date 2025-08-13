У ЗМІ дедалі активніше обговорюють майбутнє Олександра Шовковського в Динамо.

Київське Динамо зазнало принизливої поразки в кваліфікації Ліги чемпіонів від кіпрського Пафоса (0:3 за сумою двох матчів), що викликало хвилю критики серед уболівальників та чутки про можливе звільнення Олександра Шовковського.

Динамо може звільнити Шовковського після вильоту з ЛЧ – джерело назвало 2 осіб, з якими буде говорити Суркіс

За інформацією Sport.ua, замінити Шовковського може український фахівець Олег Гусєв, який наразі працює у тренерському штабі команди.

Президент Динамо Ігор Суркіс найближчим часом має ухвалити рішення щодо подальшої долі головного тренера. У разі відставки СаШо Гусєв може очолити команду тимчасово у ролі виконуючого обов’язки головного тренера.

Однак, за інформацією Динамо Київ Inside, сьогоднішній потік новин про можливу зміну головного тренера Динамо є переважно дезінформацією. Зазначається, що дехто намагається "розхитати човен", а відставка Шовковського наразі не обговорюється.

