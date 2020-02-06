Шовковський міг покинути збірну України через пропозицію Офісу Зеленського, – ЗМІ

Олександр Шовковський, який працює асистентом Андрія Шевченка у збірній України, мав шанс спробувати свої сили у політиці.

Легенда Динамо був одним із кандидатів на посаду голови Держагентства спорту у сфері управління нинішнього Мінкульту, інформує Українська Правда.

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Офіс президента України Володимира Зеленського планує розділення Мінкульту і Мінмолодьспорту, однак рішення довелося перенести через можливі організаційні проблеми, які могли виникнути у підготовці до Олімпіади-2020. З'явився альтернативний варіант – у міністра культури Володимира Бородянського заберуть питання спорту, але не у нове міністерство, а в Держагентство спорту у сфері управління нинішнього Мінкульту.

Кабмін сподівається знайти керівника для нового відомства. Критерії – він повинен бути не лише ефективним, а й медійним. Таким чином, на Банковій розглядався навіть варіант запропонувати це місце колишньому голкіперу Динамо і збірної України Олександру Шовковському.

Нагадаємо, легенда киян з вересня 2018 року працює асистентом Андрія Шевченка у збірній України. Цілком імовірно, що Шовковському довелося б покинути штаб "синьо-жовтих" заради кар'єри чиновника.

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