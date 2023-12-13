Дирекція УПЛ оголосила найкращих гравця і тренера за підсумками 17 туру елітного дивізіону чемпіонату України.

Найкращим гравцем 17 туру УПЛ став вінгер Шахтаря Олександр Зубков, який забив гол у ворота Вереса (2:0). За нього проголосували 42% голосів у Instagram та 12% у Google Form. Зубков отримав підсумкову більшість голосів, інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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Олександр став найкращим футболістом у другому турі УПЛ поспіль і втретє у сезоні 2023/24.

А у голосуванні за найкращого тренера перемогу здобув Олександр Шовковський, для якого це друга нагорода. Наставник Динамо, яке в 17-му турі обіграло Оболонь (2:0) набрав 54% голосів вболівальників у Instagram та 39% у Google Form.

Нагадаємо, Шахтар пішов на зимову паузу на 4-й позиції турнірної таблиці. Динамо посідає 5 місце, але обидві команди мають матчі в запасі ("гірники" – 2, кияни – 3).

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