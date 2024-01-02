"Дорогі друзі, хочу подякувати за ваші теплі слова та найкращі побажання з нагоди мого дня народження. Ми проходимо крізь життя, яке постійно сповнене викликами. Або ми долаємо їх, або миримося з ними і зупиняємося. Якщо ми ставимо перед собою цілі і прагнемо їх досягти, ми рухаємося вперед попри будь-які перешкоди.

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Але відстежувати ми маємо не те, куди ми дісталися, а те, що ми для цього зробили! Саме тоді ми можемо ставити перед собою нові виклики і вирішувати завдання, як їх здобути!

Сьогодні країна-терорист знов завдала ракетного удару по наших містах. Руйнуючи наші домівки. Ламаючи оселі. Вбиваючи людей. Але їм вже ніколи не зрозуміти нас. Нашої мети. Нашого прагнення. Наших цілей. Так, на жаль, ціна буде дуже високою. Але ми виборемо і вистоїмо. Обов’язково. Бо у нас є мета!

Дякую усім за привітання. Дякую, що ви поруч. Дякую за вашу підтримку. Дякую нашим захисникам і захисницям. Дякую ЗСУ. Разом до перемоги. Слава Україні!" – написав Шовковський у соцмережах.

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