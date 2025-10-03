"Футбол 24" зібрав реакцію експертів та вболівальників на дебютні матчі Шахтаря і Динамо в груповому раунді Ліги конференцій.

Будь-яка історія на тривалій дистанції складається з тріумфальних моментів, періодів стабільності (або застою), а також відвертих провалів. Український футбол зараз пише свою далеко не найкращу сторінку. Два найтитулованіші клуби країни, історичні гранди, вперше стартували у груповому етапі Ліги конференцій. А могло і цього не бути...

Динамо у більшості програло Крістал Пелас у стартовому матчі Ліги конференцій – травма Михавка стала фатальною

Обом у першому турі жереб підкинув представників Британських островів. Від Шахтаря чекали перемоги, від Динамо не очікували навіть дива. З певними нюансами, але прогнози справдились.

*******

Експерт "ТаТоТаке" Михайло Смоловий, звісно, зосередився на тренерському протистоянні Шовковський – Гласнер.

Блогер Футбол 24 Сергій Тищенко спокійно сприйняв підсумковий результат.

Олександр Сажко із Трибуни – про хаос на лаві запасних Динамо, який призвів до першого пропущеного.

Також оглядач пропонує обрати, чий результативний факап був більшим.

Данило Вереітін, Football.ua, розчарований Кауаном Еліасом.

Ендрю Тодос (Zorya Londonsk) відвідав матч Шахтаря на Піттодрі. Ось що пише: "Абердін, попри невдалий початок внутрішнього сезону, показав себе справді чудово, але "гірники", на щастя, довели справу до кінця. Наступний матч точно буде непростим, незалежно від букмекерських коефіцієнтів". У другому турі ЛК, нагадаємо, Шахтар прийматиме Легію.

Підсумовує усе побачене у єврокубках журналіст Микола Несенюк, багаторічний співпробітник Динамо.

VOX POPULI.

А що ж написали фани Крістал Пелас та Абердіна? Які у них враження від наших клубів? Виявилося, що нічого особливого. Лондонська торсида взагалі проігнорувала команду Шовковського. Вони зайняті своїм щастям – 19 матчів без поразок в усіх турнірах. Один із коментаторів навіть порівняв Пелас із ПСЖ.

Інший пише, очевидно, на фоні чуток про інтерес від МЮ: "Якби я був Гласнером, то наразі залишився б у Крістал Пелас".

Серед уболівальників Абердіна теж загальне піднесення бойового духу. Вони втішені якістю гри своєї команди і вірять, що її от-от прорве. "Ми до кінця тиснули дорого укомплектованого суперника". Хтось навіть висловив респект "гірникам": "Абсолютне захоплення командою, чия країна у стані війни". Щоправда, емоджі змушують засумніватися у щирості цих слів.

Щодо українських вболівальників, то тут усе стабільно.

Шахтар втримав важку перемогу в перестрілці з Абердіном – Еліас привіз пенальті, трьох голів могло не вистачити