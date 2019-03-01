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Шовковський дав рецепт, як стати хорошим голкіпером

08:00 345 Читать на русском
Шовковський дав рецепт, як стати хорошим голкіпером
Олександр Шовковський / Футбол 24

Колишній воротар Динамо та збірної України Олександр Шовковський вважає, що головне для гокіпера – психологія.

"У чому особливості психології голкіпера? Голкіпер не має права на помилку. Іноді це стає великим тягарем. Особливо коли ти виходиш грати у складі команди, перед якою стоять високі завдання. Психологія для воротаря має першочергове значення. Вона приходить із упевненістю, але важливо розставляти пріоритети.

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Як стати хорошим воротарем? Ніколи в собі не сумніватися й багато працювати. І завжди вчитися – на своїх помилках, на помилках інших – та аналізувати все, що з тобою відбувається. Щоб грати на найвищому рівні, треба вміти аналізувати, сприймати інформацію, яку дає головний тренер, і реалізовувати свій потенціал, мати дисципліну, робити те, чого тобі не хочеться, щоб досягти мети", – цитує Шовковський прес-служба ФФУ.

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