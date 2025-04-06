– Я вам так скажу: рівень клубного футболу в Україні нині дуже вирівнявся. От навіть судячи по матчах УПЛ, траплялося таке, що команди з низів турнірної таблиці відбирали очки у Динамо, наприклад Ворскла.

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У мене є віра в нашу команду. Впевнений, що наші хлопці будуть не просто боротися, а битися за результат, доводити, що вони нічим не гірші за динамівців. Гроші, важлива складова, але ж не вони грають у футбол, а команда, колектив, а з цим у нас все гаразд. Мікроклімат у Буковині відмінний.

І знаєте, навіть не хочу гадати, який склад у Динамо вийде на гру проти нас. Основний чи дублюючий. Байдуже. Ми з киянами граємо 23 квітня, а 26-го у них надвідповідальна гра буде в УПЛ проти донецького Шахтаря. Певно, Олександр Шовковський буде довго думати, ламати голову, кого поберегти, а кому грати проти Буковини.

– І це точно на руку Буковині.

– Побачимо. Знаю одне – гра буде цікавою, у цьому я певен. І як би вона не завершилась, а гратимемо ми тільки на перемогу, ми будемо залишати поле з високо піднятою головою. У цьому сезоні ми вже увійшли в історію, переписали її. Вперше пробились до 1/4 та 1/2 фіналу кубка України. Вже є чим пишатися, – сказав Наболотний для Українського футболу.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу Кубка України між Динамо та Буковиною відбудеться 23 квітня на нейтральному полі, адже стадіон чернівецького клубу не відповідає необхідним вимогам.

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