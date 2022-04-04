"Слів знайти неможливо! Але є повне розуміння свого ставлення до того, що сталося і, на жаль, ще відбувається!

Зінченко: Не мовчіть, доки діти не перестануть гинути кожного дня

Є тотальна ненависть до усього, що пов’язане з рашизмом! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава Українцям!" – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, після звільнення Київської області від окупантів було виявлено страшні звірства рашистів у Бучі, Ірпені та Ворзелі – гори трупів на дорогах, закатовані та розстріляні у потилицю цивільні зі зв'язаними руками, спалені тіла, братські могили тощо.

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